Wülfrath Nutzungsplan Flehenberg wird geändert

Zwar könne das kleine Wülfrath nicht für die weltweite Klimakrise verantwortlich gemacht werden, „wir sitzen aber alle im selben Boot.“ Der Klimaschutz sei auch in der Kalkstadt eine wichtige Aufgabe. „Doch immer, wenn es konkret wird, steht der Klimaschutz an dritter, vierter oder fünfter Stelle“, monierte Mrstik. Manfred Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der Wülfrather SPD, betonte, Wohnbebauung sei wichtig. Allerdings forderte er eine konkrete Formulierung im Beschluss, dass auf dem Gelände auch öffentlich geförderter Wohnungsbau betrieben werden solle. So hatte es der Investor in einer vorherigen Sitzung im Vorjahr auch in Aussicht gestellt.