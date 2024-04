Klischees brechen in Wülfrath Noch freie Plätze beim „Girls’ und Boys‘ Day“

(am) Mal den Rollenbildern entfliehen und mit Klischees brechen, das geht beim sogenannten „Girls‘ und Boy’s Day. Schülerinnen und Schüler haben an dem Tag die Gelegenheit, einen Tag lang jeweils in die vermeintlichen Frauen- oder Männerberufe zu schnuppern. Also Mädchen gewinnen Einblicke in Jobs, wo Frauen unterrepräsentiert sind, Jungs in jenen, wo Männer eine Ausnahme bilden.