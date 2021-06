Liedermacher spielt Platte ein : Nikolai Burchartz besingt niedliche Hunde und das Leben

Wülfrath Zwischen Gassihauern und Hundepoesie entfaltet sich das musikalische Universum von Nicolai Burchartz. Der Wülfrather hat, Crowdfunding sei Dank, eine neue Platte besungen. „Ich habe mich mit Hunden beschäftigt, aber eigentlich ging es auch um deren Menschen.“

Hunde, Menschen, Emotionen – das Konzept des neuen Albums von Nicolai Burchartz war von Anfang an eine runde Sache. Nun hat der Liedermacher diesen Rahmen mit Gitarrenmusik gefüllt. Entstanden sind zehn fabelhaft durch Poesie gefasste Einblicke in Hundeleben.

Bei letzterem Lied der Platte griff Aufnahmeleiter David Ropertz im Düsseldorfer Tonstudio selbst zur E-Gitarre und malte sprichwörtlich das Klangbild fertig. Julia Jech, mit ihrem flottem Fidelspiel und spannenden, weil so seltenen, Pianoeinlagen, sowie Cajónist Matthias Hülshoff sind zum wiederholten und bewährten Mal in Burchartz‘ Band zu hören. Das Artwork, also die Illustrationen des Covers und des Beihefts, stammen von Hanna Ligeti. Sie hat all jenen Hunde, die auf dem Album einzeln vorgestellt werden, auf Papier zur Rudelzeichnung künstlerisch vereint.