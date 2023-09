Politik in Wülfrath Niels Sperling ist neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD

Axel C. Welp, jahrelanges Ratsmitglied für die SPD, hatte am vergangenen Dienstag, 26. September, die letzte Ratssitzung in seiner politischen Laufbahn. Aus persönlichen Gründen zieht sich Welp von seinen Ämtern zurück (wir berichteten). Bürgermeister Rainer Ritsche dankte ihm in der Sitzung für sein Engagement für die Stadt und die Einbringung seiner Expertise in den Ausschüssen wie dem Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung.