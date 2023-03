Politik in Wülfrath Niels Sperling bleibt SPD-Vorsitzender in Wülfrath

SPD-Fraktionschef Manfred Hoffmann schlug in seinem Bericht die Brücke zwischen den aktuellen weltpolitischen Problemlagen und der Situation in Wülfrath, die sich besonders im städtischen Haushalt bemerkbar machen. Daneben betonte er die enge Zusammenarbeit zwischen Ortsverein und Fraktion und erneuerte seine Kritik an der Wahl des Beigeordneten und der finanziellen Mehrbelastung durch dessen Abwahl in Höhe von rund eine Millionen Euro. Er forderte die Anwesenden nun aber auf, positiv in die Zukunft zu schauen und die Wahl des neuen Dezernenten abzuwarten. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Rat, die Stellenausschreibung zu verändern und anstelle eines Beigeordneten nur noch nach einem Dezernatsleiter zu suchen (wir berichteten).