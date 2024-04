Aufwärtstrend in Wülfrath Es kommen wieder mehr Menschen ins Museum

Es ist zwar noch nicht der Rekord, aber doch ein deutliches Zeichen dafür, dass die Arbeit des Trägervereins Früchte trägt: Fast 4000 Gäste – so viele Menschen besuchten im vergangenen Jahr das Niederbergische Museum. Dazu zählen die Besucher an den Öffnungstagen des Museums, aber auch von Sonderveranstaltungen, Konzerten und Co. Die meisten kommen aus Wülfrath und dem Kreis, doch auch bundesweit steigen die Zahlen mit 355 Besuchern, darunter sogar aus Wien oder Marl. „Wir sind fast wieder da, wo wir vor der Corona-Pandemie einmal waren“, sagte Eberhard Tiso, der auf der Jahreshauptversammlung in seinem Amt als Vorsitzender des Trägervereins bestätigt wurde. „Wir merken auch, dass verstärkt Bus- und Reisegruppen zu uns kommen, vor allem zu Bergischen Kaffeetafel“, ergänzte er.