Kultur in Wülfrath Die Deutsche Mark gibt es seit 130 Jahren

So wie das Land selbst hat auch seine Währung in den 130 Jahren ihrer Existenz zahlreiche Höhen und Tiefen durchlebt: Einer der traurigen Höhepunkte war die Inflation von 1914, die in der Hyperinflation 1923 mündete. Erst die Einführung der Rentenmark im November 1923 beendete diese Geldentwertung – eine der radikalsten ihrer Art in großen Industrienationen. Nicht zuletzt wohl auch aus diesem Grund hat sich die Mark auch emotional fest in das Bewusstsein der Deutschen eingebrannt. Noch heute – viele Jahre nach der Einführung des Euro – sind Mark und Pfennig für das Kleingeld selbstverständliche und feste Bestandteile der Umgangssprache bei vielen Deutschen.