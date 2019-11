Gelebte Heimatkunde in Wülfrath : Finissage im Niederbergischen Museum

Wülfrath Mit „Alles Zinn“ endet der Auftakt der Museenskooperation im Bergischen, die 2020 fortgesetzt wird.

Mitte September im Niederbergischen Museum an der Bergstraße eröffnet, wird „Alles Zinn“ nun am kommenden Wochenende beendet. Anlässlich der Finissage wird es eine Lesung geben.

In den Veranstaltungen des Themenjahres geht es um die Rolle der Arbeit fürs Leben, um die Bedeutung der Pause und der Freizeit. Weitere Veranstaltungen schauen auf die neuesten Trends der Digitalisierung, aber auch auf die industrielle Vergangenheit der Region und altes Handwerk. Erzählt wird ebenfalls, wie sich die Lebensumstände der Frauen in der ländlichen Gesellschaft gewandelt haben und was den Arbeitsalltag von Missionaren und Missionsschwestern in der Ferne prägt. Und immer wieder geht es darum, welche Fragen uns in diesen Bereichen bis heute beschäftigen.