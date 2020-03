Kleine, feine Anlaufstelle für Kulturelles in Wülfrath : Rekordverdächtige Besucherzahlen

Wülfrath Niederbergisches Museum setzt neben Kultur auf unterhaltsames Programm sowie eine Präsenzbibliothek im Foyer.

Lange hatten die Fördervereinsmitglieder des Niederbergischen Museums nicht so guten Grund zu jubeln. Zum ersten Mal nach 2013 konnte im vergangenen Jahr die rekordverdächtige Zahl von mehr als 5000 Besuchern registriert werden. Etwa 5450 Gäste, davon etwa 215 Kinder, fanden sich bei 143 Veranstaltungen in dem Museum ein.

Der drittbeste Wert in der Geschichte des Hauses hängt ganz maßgeblich mit dem Erfolg der Japan-Ausstellung zusammen, wie Eberhard Tiso aus dem Vorstand weiß. Zehn Veranstaltungen rund um „Schönheit im Gebrauch“ mit allein 500 Interessierten sorgten für Jubelzahlen. „Unsere Idee, mit Sonderveranstaltungen Menschen anzulocken, setzt sich durch“, stellte er folgerichtig fest. An dieses Erfolgskonzept soll 2020 angeknüpft werden, „wenngleich wir nicht glauben, die guten Ergebnisse direkt toppen zu können“, wie Karin Fritsche sagte. Mit Sonderausstellungen und erlesene Extra-Termine wollen die Fördervereinsmitglieder wieder Menschen anlocken.

Dazu gehört eine Zaubershow mit Hans Dillenberg. Er verspricht, „Zauber erlebbar“ für alle Generationen zu machen – und hüllt sich zum Rest seines Programms am 31. März, 18 Uhr, in Schweigen. „Zauber lebt von der Überraschung“, zitiert er übers Erstaunen als wichtiges Faszinosum eine der goldenen Regeln der internationalen Brüderschaft von Magieren. Diesem internationalen Zirkel übrigens gehört auch David Copperfield an. „Hier sprechen wir über Tricks und Kniffe“, lüftet Dillenberg Geheimnisse. Für Kinder, führt er aus, ist „alles magisch. Aus der Luft einen roten Ball zu greifen ist für sie toll“, lobt er deren Phantasie. Erwachsene hingegen, quasi verdorben durch Wissen und Wissenschaft, seien nicht immer so leicht aus der Reserve zu locken, erzählt er über sieben Zaubereien zwischen schweben, zerschneiden und verbinden. Er selbst sieht sich als Zauberer a la Merlin, einen alten und weisen seiner Zunft, der sich auf das „Abenteuer mit dem Publikum freut“. Übrigens könnte er sich auch mal einen Initationskursus als Einführung in die weite Welt der Zauberei im Niederbergischen Museum vorstellen.