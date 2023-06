Ausflug in Wülfrath Mit dem Rad gleich zwei Museen entdecken

Alles in Verbindung – Unter diesem Motto steht das diesjährige Themenjahr der Bergischen Museen, zu deren Verbund auch das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum und das Niederbergische Museum gehören. Beide Museen verbinden Genuss, Kultur und sportliche Aktivität bei der gemeinsamen Veranstaltung „2 Museen – 1 Radweg“. Sie laden kulturinteressierte Radler am 25. Juni um 12.30 Uhr zu einer Bergischen Kaffeetafel ins Niederbergische Museum ein. Nach dem Genuss der Kaffeetafel mit vielen Erzählungen und einer Kurzführung geht es über den Panoramaradweg Niederbergbahn rund acht Kilometer nach Velbert ins Schloss- und Beschlägemuseum. Es erwartet die Teilnehmer eine spannende Führung durch die neue Dauerausstellung, bei der sie viel Aufschlussreiches über die Geschichte der Schlösser und Beschläge erfahren. Mit vielen Eindrücken geht es zurück nach Wülfrath. Für die Teilnahme an „2 Museen – 1 Radweg“ ist eine Anmeldung erforderlich, per Mail an ticket-nmw@gmx.de oder unter Telefon 02058 7826690. Die Kosten pro Person betragen 20 Euro.