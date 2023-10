Historie in Wülfrath Herzog Wilhelm kommt wieder in die Stadt

Die Aktion sorgte für interessierte Blicke, neugierige Menschen blieben stehen und schauten, was denn die Menschen in den mittelalterlichen Gewändern in der Fußgängerzone so treiben. Anlässlich des 110. Jubiläums der Museumsgründung bot das Niederbergische Museum im Juni erstmals eine historische Stadtführung an, zu der auch Live-Charaktere gehörten. Mitglieder des Trägervereins schlüpften in die Rolle von Menschen im 16. Jahrhundert. So wurde auf diese Weise eine Reise zurück in frühere Zeiten möglich.