Finanzielle Unterstützung : Museum für Heimatpreis vorgeschlagen

Was das Museum aber zum finanziellen Überleben braucht, sind Veranstaltungen.

Wülfrath Mit 5000 Euro ist diese Auszeichnung vom Land NRW dotiert. Weil das Niederbergische Museum besonders unter den Auflagen der Corona-Pandemie leidet und deshalb finanziell in Schieflage geraten ist, soll es den Preis erhalten.

Mit dem so genannten Heimat-Preis rückt die Landesregierung in Städten herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Zur Würdigung des örtlichen Engagements steht ein Preisgeld von 5000 Euro bereit. Die Fraktion der Wülfrather Gruppe schlägt jetzt den Trägerverein des Niederbergischen Museums für besagten Heimatpreis vor.

„Das Förderprogramm läuft noch bis 2022. Es sind daher – über den Trägerverein hinaus – weitere Preisträger denkbar, die sich in Wülfrath für den Heimatgedanken engagieren. Dass das gesamte Preisgeld von 5000 Euro in diesem Jahr an den Trägerverein ausgeschüttet wird, halten wir vor dem Hintergrund der Corona-Beschränkungen, unter denen der Verein zu leiden hat, für angemessen“, erklärt Wolfgang Peetz, Fraktionsvorsitzender der Wülfrather Gruppe.

INFO Finanzspritze für das gebeutelte Museum Idee Die Fraktion der Wülfrather Gruppe schlägt den Trägerverein des Niederbergischen Museums für den Heimatpreis vor. Mit dem Preisgeld von 5000 Euro soll das in diesem Jahr erwartete Defizit abgefedert werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen den Kulturbetrieb besonders hart. Das Niederbergische Museum sieht schweren Zeiten entgegen. Das zarte Netz aus überwiegend ehrenamtlich engagierten Leuten plus fünf Minijobbern droht unter den Folgen des Shutdowns zu zerreißen. Zwar durfte inzwischen die Wiedereröffnung begangen werden. Die ist aber nicht der Dreh- und Angelpunkt, „die Veranstaltungen sind wichtig“, skizziert Eberhard Tiso aus dem Vorstand einen überlebenswichtigen Baustein.

Durchschnittlich sind es etwa fünf Leute, die in dem zu etwa 60 Prozent von engagierten Ehrenamtlern des Fördervereins betrieben Haus täglich Objekte und Ausstellungsstücke angucken kommen. Um aber das Haus finanziell am Leben zu halten, muss der Förderverein auf Veranstaltungen wie beispielsweise eine bergische Kaffeetafel setzen. „Mit etwa 2000 Besuchern jährlich trägt sie maßgeblich zur Kostendeckung des Museumsbetriebs bei.“

Wann aber wieder diese überlebensnotwendigen Veranstaltungen angeboten werden dürfen, ist ungewiss. Durch die Auswirkungen der Corona-Epidemie klafft bereits jetzt ein finanzielles Loch, wie Eberhard Tiso vorrechnet. Durch Einnahmen und Spenden werden etwa 25.000 Euro per anno erwirtschaftet. Die Kosten als Unterhalt fürs Haus, Personal oder ans Finanzamt belaufen sich bei etwa 55.000 Euro im Jahr. Die Differenz von 30.000 Euro wurde in der Vergangenheit durch besagte Veranstaltungen – gut besucht, oft angefragt, gerne genommen – ausgeglichen. „Und diese Summe werden wir in diesem Jahr nicht erwirtschaften können“, führt der Fördervereinvorsitzende aus.

Auch deshalb soll, so schlägt es die Wülfrather Gruppe vor, der Trägerverein mit dem vorgesehen Preisgeld ausgezeichnet werden. In der Sitzung am 31. März 2020 hatte der Rat einstimmig die Teilnahme am Heimat-Preis beschlossen und die Verwaltung beauftragt, den entsprechenden Förderantrag zu stellen. „Der Trägerverein erfüllt diese Voraussetzungen in herausragender Weise und ist ein würdiger Preisträger“, führt Wolfgang Peetz aus.

