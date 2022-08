Kultur in Wülfrath : Theaterprojekt in der Gemeinde Düssel

Theaterprojekt in der Gemeinde Düssel

Kultur in Wülfrath

So wie auf unserem Symbolbild soll die neue Theatergruppe vier Monate lang proben. Foto: RP/CAG

Wülfrath Jugendliche im Alter von elf bis dreizehn Jahren werden für ein neues Theaterprojekt gesucht. Das Projekt dauert vier Monate. Im Januar 2023 soll es Aufführungen vor Publikum geben.

Sprichwörtlich bestehen Theaterbühnen aus exakt den Brettern, die die Welt bedeuten. Sie zu erklimmen, bietet jetzt die Evangelische Kirchengemeinde Gelegenheit. Wie Pfarrer Udo Schmitt berichtet, werden Interessenten im Alter von 11 bis 13 Jahren für eine Theatertruppe gesucht. „Die Jugendlichen können sich hier in einem geschützten Rahmen auf der Bühne ausprobieren, die Alltagswelt verlassen, in neue Rollen schlüpfen und Dinge wagen, die sie im realen Leben so nicht tun würden“, erklärt Pfarrer Schmitt.