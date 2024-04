Gemeinsam mehr schaffen in Wülfrath Frauen-Quartett unterstützt das Familienzentrum Ellenbeek

Diese erste kleine Aktion war der Auftakt der Amtszeit. Das Quartett hat sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit des Kommunalen Kinder- und Familienzentrums Ellenbeek zu unterstützen. „Es sind schwere Zeiten für die Kitas. Fachkräftemangel, die Personalberechnung durch das Kibiz – die Liste ist lang, das System hat gelitten“, so der Vorstand. Die Mitglieder kennen die Probleme, die nicht nur ihre Kita beschäftigen. „Wir möchten helfen, unterstützen, aber auch wertschätzen. Da wir alle Kinder in dieser Einrichtung haben, wissen wir, welche Anstrengungen von Bettina Preußner und ihrem Team unternommen werden, um in diesen schweren Zeiten den .Laden am Laufen zu halten‘ und unseren Kinder eine schöne und unvergessliche Kindergartenzeit zu schenken.“