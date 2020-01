Politische Mitgestalter in Wülfrath gesucht : „Seniorenrat ist für Stadtarbeit wichtig“

2015 gab Andreas Seidler das Amt des Vorsitzenden der CDU in Wülfrath ab. Nun ist er wieder im Vorstand. Foto: MNA

Wülfrath Am 21. Januar sollen die Weichen zur Wahl eines neuen Seniorenrats gestellt werden.

Herr Seidler, sie versuchen einen neuen Seniorenrat zu gründen. Warum?

SEIDLER Grundsätzlich kann man die Meinung vertreten, warum braucht man einen Seniorenrat oder auch Jugendrat, es gibt doch schließlich den Stadtrat, der am Ende immer die Entscheidungshoheit hat. Die Lebens- und Wahrnehmungsweise von alten und jungen Menschen ist, wenn man sich innerhalb dieser Gruppe bewegt, eine andere als in einem Ausschuss oder Rat, der in der Regel den Querschnitt der Gesellschaft widergespiegelt wird.

INFO Seniorenrat seit Sommer 2019 Vergangenheit Rückblick Bereits im April 2019 deutete vieles darauf hin, Ende Juli wurde es amtlich: Der Seniorenrat musste sich mangels Kandidaten auflösen. Ausblick Dienstag, 21. Januar, 17 Uhr, findet bei der Awo, Schulstraße 13, eine Info-Veranstaltung zum Thema Seniorenrat und Seniorenbeteiligung statt. Der stellvertretende Bürgermeister und Vorsitzende des Ausschusses für Gesellschaft und Soziales, Andreas Seidler, ist mit dabei.

Warum ist ein solches Gremium wichtig?

SEIDLER Gerade in der Wülfrather Vergangenheit hat der Seniorenrat oftmals auf Umstände hingewiesen, die im Tagesgeschäft so nicht wahrgenommen wurden. Als Beispiel seien hier nur der so genannte „Rollatorweg“ in der Wiedenhofer Straße und die Sitzmöglichkeiten in vielen Wülfrather Geschäften genannt. Mit der Einrichtung eines Seniorenrates erhalten ältere Menschen mehr Möglichkeiten, sich mit ihrer Lebenserfahrung und Sachkenntnis gegenüber Verwaltungen und Parteien einzubringen. In einer sich ständig verändernden und immer älter werdenden Gesellschaft hat die ältere Generation eine Plattform zum Mitgestalten.

Wie ist die aktuelle Situation?

SEIDLER Seit der Auflösung des letzten Seniorenrates sind die verbleibenden Mitglieder bis zum Ende der Wahlperiode im September weiterhin in den Fachausschüssen vertreten. Das Ende der Mitwirkung ist also absehbar. Es wäre aus meiner Sicht sehr wünschenswert, wenn sich wieder genug Kandidaten finden, die einen neuen Rat gründen und dann, wie in der Vergangenheit, einen beratenden Sitz in den Fachausschüssen des Rates erhalten. Das betrifft natürlich auch die Bemühungen, eine Art Jugendrat einzurichten.

Ist die Einladung jetzt der Neustart?