Cityputz in Wülfrath Bürger wollen Stadt von Dreck befreien

Die größte Gruppe bilden Kita-Kinder und Schüler (über 850), die bereits einen Tag vorher groß Reinemachen. Am Samstag sind von 10 bis 12 Uhr vor allem Familien, Ehepaare, Einzelpersonen, Vereine und Verbände im Einsatz. So wird unter anderem das Technische Hilfswerk (THW) Heiligenhaus/Wülfrath wieder mit dem Boot auf dem Krapps Teich unterwegs sein. Der Bürgerverein Wülfrath widmet sich der Säuberung der umliegenden Bereiche und der Bürgerverein Düssel wird an der Düsseler Straße aktiv.