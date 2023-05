Hygienespender in Wülfraths Rathaus Unkomplizierte Hilfe für Frauen

In der öffentlichen Damentoilette des Rathauses im Erdgeschoss (Flur Bürgerbüro) hat die Stadtverwaltung einen Hygienespender aufgestellt. Darin finden Besucherinnen Tampons und Binden zur kostenlosen Verfügung. Angeregt wurde die Anschaffung von Mitarbeitenden des Jugendamtes, die immer häufiger festgestellt hatten, dass Besucherinnen des Rathauses die Hygieneartikel benötigten, diese aber nicht dabeihatten. Sie wandten sich an die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Franca Calvano, die die Idee eines Hygienespenders gerne umgesetzt hat. „Das Thema Menstruation wird leider immer noch tabuisiert. Während für viele von uns der Zugang zu den Periodenprodukten selbstverständlich ist, stellt der Kauf jede vierte Frau in Deutschland vor finanzielle Probleme. Ich freue mich daher sehr, dass die Stadt die Idee so zeitnah und pragmatisch umgesetzt hat“, so Calvano. An der Sekundarschule, dem Gymnasium sowie dem Familienbüro gibt es dank der Unterstützung von „Wülfrather Kinder in Not“ ebenfalls solche Hygienespender, an dem die Produkte kostenlos gezogen werden können.