Weitere Schritte zurück in die Normalität : Das alles ist seit Montag wieder möglich

Wülfrath Die Planungen gehen voran, mit ausgewählten Maßnahmen finden die Leute zurück ins gewohnte Leben. Die Coronaschutzverordnung mit Stand von Montag, 11. Mai, gilt zunächst bis zum 25. Mai – und je konsequenter sich alle an die Gebote halten, desto größer sind die Chancen, dass es weitere Lockerungen gibt.

Mit den am heutigen Montag, 11. Mai, in Kraft tretenden Lockerungen der Coronaschutzverordnung des Landes NRW, erhalten die Wülfrather wieder mehr Freiheiten.

Im Freien sind bei geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen – auch in Warteschlagen – Aufführungen möglich; in jedem Fall sind nicht mehr als 100 Zuschauer zulässig.

Was in NRW ab Montag wieder erlaubt ist

Lockerungen in der Corona-Krise : Was in NRW ab Montag wieder erlaubt ist

Schule in Viersen : Wieder Unterricht an der Kreismusikschule

Eine der besten Nachrichten überhaupt: Natürlich nur unter Einhaltung der so oft zitierten Hygiene- und Abstandsvorschriften können Cafés, Restaurants und Co. endlich wieder öffnen. Das so lange entbehrte Feierabendbier mit Freunden ist theoretisch wieder möglich, praktisch dürfen am selben Tisch nur Leute sitzen, die zu den in § 1 Abs. 2 der Coronaschutzverordnung genannten Gruppen gehören – also Familien, zwei häusliche Gemeinschaften, nicht aber der gemischte Freundeskreis.