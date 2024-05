Generation 60plus in Wülfrath Neue Sprechstunde für alle Senioren

Die Seniorenvertretung Wülfrath hat ab sofort wöchentliche Sprechstunden – und zwar immer mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr, im Untergeschoss des AWO-Treffs in der Schulstraße 13. Diese Initiative zielt darauf ab, älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Plattform zu bieten, um ihre Anliegen, Fragen und Vorschläge in einem persönlichen Gespräch zu platzieren. Die Sprechstunden sollen zudem als direkte Anlaufstelle dienen, um Unterstützung bei verschiedenen Themen wie Gesundheit, Freizeitaktivitäten, soziale Dienste und mehr zu erhalten. „Mit unseren wöchentlichen Sprechstunden möchten wir den Seniorinnen und Senioren in Wülfrath die Möglichkeit geben, ihre Anliegen in einem vertraulichen Rahmen zu besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen“, erklärt die Vorsitzende der Seniorenvertretung Petra Rosen-Edwards. „Unser Ziel ist es, den Bedürfnissen der älteren Generation in unserer Stadt gerecht zu werden und ihre Lebensqualität zu verbessern.“ Alle Senioren sind eingeladen, die Sprechstunden zu nutzen und sich aktiv an der Gestaltung eines seniorenfreundlichen Wülfraths zu beteiligen. Weitere Informationen gibt es direkt bei der Seniorenvertretung seniorenvertretung@stadt.wuelfrath.de oder unter der Telefonnummer 02058-18216. „Die Seniorenvertretung Wülfrath setzt sich für die Belange und Interessen der älteren Generation in Wülfrath ein. Mit ihren Projekten und Initiativen will sie ein aktives und selbstbestimmtes Leben im Alter fördern und die Gemeinschaft stärken“. Heißt es in einer Mitteilung.