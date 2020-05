Briefmarken und Postdienstleistungen an neuer Adresse in Wülfrath : Eren Kalin eröffnet neue Postfiliale

Eren Kalin hat die neue Postfiliale in Wülfrath an der Goethestraße 30 eröffnet. Foto: DPDHL

Wülfrath Die neue Postfiliale in Wülfrath hat Montag an der Goethestraße 30 eröffnet. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 8.30 bis 18 Uhr. Betreiber Eren Kalin betreibt bereits eine Postfiliale in Solingen.

Herr Kalin, warum haben Sie sich entschieden, in Wülfrath eine Partnerfiliale der Deutsche Post DHL zu übernehmen?

KALIN Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Post funktioniert gut, das sage ich aus Erfahrung. Ich betreibe bereits eine Partnerfiliale in Solingen, dort kümmert sich mein Bruder um die Kundenbetreuung und das tägliche Geschäft. In Wülfrath hat nach der Schließung der alten Filiale eine Anlaufstelle für Postangelegenheiten gefehlt, da lag es für mich nahe, auch hier mit der Post zusammen einen weiteren Standort zu eröffnen.

Gab es Probleme oder Verzögerungen durch Corona?

KALIN Der Aufbau hat rund einen Monat gedauert. Mir war sehr wichtig, so schnell wie möglich zu eröffnen, weil die Wülfrather dringenden Bedarf hatten und die Deutsche Post fieberhaft nach einer Lösung gesucht hat. Wir haben das gut gemeistert, werden aber noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir komplett eingerichtet sind. Wegen Corona warten wir derzeit zum Beispiel noch auf ein paar Regale und Schränke.

Welche postalischen Leistungen bieten Sie und was gibt es im Sortiment?

KALIN Wir bieten sämtliche Postdienstleistungen im Paket- und Briefbereich, das heißt Versand und Ausgabe von Sendungen, außerdem auch Postbankdienstleistungen wie Kontoeröffnungen oder Geldüberweisungen. Die Postfachanlage wird im Juni aktiv geschaltet. Es gibt Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften zu kaufen, zudem bald auch die Möglichkeit, Lotto zu spielen.

Welche Corona-Sicherheitsmaßnahmen gibt es in der Filiale?

KALIN Die Sicherheitsmaßnahmen richten sich nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Die Sicherheit der Kunden und meiner Mitarbeiter stehen für mich natürlich an erster Stelle. Wir achten auf Sicherheitsabstand, tragen selbst Mundschutz und haben von der Deutschen Post auch gleich eine hochwertige Schutzwand für den Verkaufstresen bekommen.

Wie viele MitarbeiterInnen werden Sie beschäftigen?