Kita-Bau in Wülfrath : Neue Kita entsteht auf festem Baugrund

Wülfrath Lastwagen liefern tonnenweise Kies an, um den Boden auf dem Areal an der Schulstraße zu verdichten.

Wer in diesen Tagen über die Schulstraße geht, bemerkt nicht nur eine ungewöhnlich hohe Frequenz an Kipplastern, er sieht auch eine gelbe Maschine, die auf der Baustelle in Richtung Stadtpark steht und leichte Erschütterungen verursachen kann.

Die Befürchtungen der Bewohner, dass die Erschütterungen stark wahrnehmbar seien, scheinen bei der Baustellenbesichtigung an der Schulstraße unbegründet. „Es kommt aber auch immer darauf an, in welcher Tiefe gebohrt und verdichtet wird“, erläutert Groppe. Gerade in dem Bereich, der Richtung Stadtpark zeigt, sei die Bodenbeschaffenheit etwas schwieriger und es müsse in einer Tiefe von bis zu sieben Metern gearbeitet werden. Dazu dringt der Bohrer in das Erdreich ein, ein Radlader befüllt dann einen Trichter mit Kies, der beim Herausziehen des Bohrers nach unten gedrückt wird und den Hohlraum so wieder auffüllt.