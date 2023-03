Hilfsangebot in Wülfrath Neue Orientierungsgruppe der Caritas-Suchthilfe

Mögliche Themen und Fragestellungen können sein: Wann ist eine stationäre Entgiftung nötig und was bedeutet das für mich? Was spricht für Suchtmittelabstinenz, oder kann ich meinen Konsum kontrollieren? Was ist eine Entwöhnungsbehandlung? Was bedeutet mein Suchtmittelkonsum für meine Beziehung und meine Umwelt? Was kann ich gegen Suchtdruck tun?