Kirchsanierung in Wülfrath Die neuen Glocken für die Stadtkirche sind gegossen

„Es war sowohl eine andächtige als auch eine hoch konzentrierte Stimmung, als die Gießer den Gussvorgang begannen, das Feuer, das flüssige Metall und die Hitze haben einen Eindruck von der Urtümlichkeit dieses Handwerkes gezeigt. Der Glockengussmeister hat am Ende den Erfolg der insgesamt acht Glocken in diesem Gussvorgang verkündet“, beschreibt Pfarrer Thomas Rehrmann. Die Glocken werden nun zwei Wochen in der Grube auskühlen, bevor sie aus der Form herausgeholt werden können. Dann steht noch der Stimmtest an. Dann wird es noch einmal spannend, ob wirklich alles geklappt hat.