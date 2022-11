Änderung bei der Müllabfuhr : Wülfrather Müll wandert in neue gelbe Tonne

Wülfrath Nicht mehr lange, dann erhalten die Wülfrather neue Gelbe Tonnen. Bis die alten abgeholt werden, dauert es jedoch noch ein wenig.

„Jetzt stehen die Termine für die Behälterverteilung im Stadtgebiet Wülfrath fest“, informiert die Abfallberatung. So hat die neue Entsorgungsfirma RMG die Stadt Wülfrath darüber informiert, dass die Gelben Tonnen in neun der zehn kreisangehörigen Städte (Velbert ist nicht betroffen) ab November ausgetauscht werden. „Die Stadt Wülfrath ist am kommenden Donnerstag, 17. November, Freitag, 18. November, und Montag, 21. November, an der Reihe“, so RMG. Die Firma wird täglich mit acht Fahrzeugen nach Wülfrath kommen, die mit Gelben Tonnen beladen sind. Jene werden dann an die Grundstücksgrenzen gestellt. An welchen Grundstücken wie viele Behältnisse aufgestellt werden, entnimmt die RMG GmbH der aktuellen Behälterbestandsliste der AWISTA Logistik. Es werden also alle bisherigen Gelben Tonnen ersetzt.