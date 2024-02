Verkehr in Wülfrath Darum stehen Autofahrer nun länger an der Ampel

Sie war im Grunde schon lange bestellt, ist aber jetzt erst in Kraft: Seit einigen Wochen müssen Autofahrer an der Ampel vor der Lindenschule auf der Lindenstraße länger warten, als bisher. Grund hierfür ist, dass für Fußgänger ein konfliktfreies Queren möglich sein soll. Autofahrer müssen dadurch eben länger warten, erklärte Ordnungsdezernent Sebastian Schorn auf Nachfrage von Hans-Werner van Hueth (SPD) im Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung und Feuerwehr. „Das ist ein Programm, das wir uns von Anfang an gewünscht haben“, so Schorn. Auch beim Fußverkehrs-Check wurde noch ein Mal betont, wie wichtig es sei, an der Stelle kein fußgängerfeindliches Grün – Fußgänger und Abbieger haben zur selben Zeit grün – zu haben.