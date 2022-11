Kultur und Bildung in Wülfrath Museen wollen sich gegenseitig mehr stärken

Im Zentrum standen die letzten Absprachen für das dritte Themenjahr „Alles in Verbindung“ für 2023. Der Name steht für das Programm. Unter diesem Titel werfen die Museen gemeinsam und in Kooperationen spannende Schlaglichter auf Aspekte der Geschichte, des Lebens und Arbeitens im Bergischen Land. Es wird viele verschiedene Angebote geben, etwa gegenseitige Besuche der Museen mit Vorträgen oder Aktionen, aber auch die beliebten Radtouren. Die neue Museumsbroschüre als auch die Broschüre mit den Themenjahr-Angeboten im ersten Halbjahr 2023 werden im Januar erscheinen.