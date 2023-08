Natur in Wülfrath Neugestalteter Grünzug wird mit Party eingeweiht

Nach zwei Jahren Werkeln, Pflanzen und Gestalten ist es nun soweit: Der Grünzug Ellenbeek als Naturerfahrungsraum, kurz NER, wird offiziell eröffnet. Unter dem Motto „Wir feiern NERtürlich“ gibt es am kommenden Freitag, 1. September, eine “NER-Party“ von 14 bis 17 Uhr. Gemeinsam mit ihren Partnern, dem Kinder‐ und Jugendhaus, der Grundschule Ellenbeek, dem Familienzentrum Ellenbeek, der Kita Villa Kunterbunt, der Schäferin Steffi Lamberti sowie vielen beteiligten Kindern lädt die Biologische Station Haus Bürgel zur Feier ein. Unterstützer, Familien und Interessierte sind herzlich willkommen, das Gelände unter Führung von Kindern zu entdecken, an Mitmach‐Stationen aktiv zu werden und sich am Buffet über das Projekt auszutauschen. Zugang zum NER ist über die Chemnitzer Straße. Besucher sollten an wetterfeste und robuste Kleidung denken.