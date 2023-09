Natur in Wülfrath Grünes Naturparadies in Ellenbeek

Der Regen prasselte auf die Zelte im Grünzug Ellenbeek und trotzdem waren sowohl Kinder als auch Erwachsene in guter Stimmung. Kein Wunder, die Eröffnung des Naturerfahrungsraums (NER) war für alle ein großes Ereignis. Schließlich wurde in den letzten zwei Jahren viel Arbeit in die verschiedenen Stationen gesteckt, die unter dem Motto „Wir feiern NERtürlich“ stolz präsentiert wurden. Entdeckerwäldchen, Schattengarten und vieles mehr sollen Kinder die Natur in ihren vielen Facetten spielerisch näherbringen.