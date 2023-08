Neanderland Biennale in Wülfrath Oh, wie schön ist die Biennale

Das war ein Auftakt nach Maß für die Neanderland Biennale in Wülfrath: Sonntagnachmittag spielte das „Trotz-Alledem-Theater“ vor einem gut gefüllten Saal in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Schulstraße. Ein Mix aus neugierigen Kindern und ihren Eltern hatte sich versammelt, um im Rahmen der Neanderland Biennale das Stück „Oh wie schön ist Panama“ zu sehen.