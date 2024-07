Energiekonzern nicht insolvent Neander Energie weist Gerüchte zurück

Denn in den letzten Tagen würden Vertriebler im Namen eines großen deutschen Energieversorgers wieder verstärkt mit Türgeschäften ihre Produkte an die Kundschaft zu bringen wollen. Das ist erst einmal nicht ganz Ungewöhnliches. Das Dreiste aber: „Die Vertriebler behaupten dabei u.a., dass die Neander Energie GmbH insolvent sei und das Geschäft von diesem Versorger übernommen würde“, erklärt Neander Energie die Werbemethode des Wettbewerbers. Neander Energie stellt deshalb klar: „Diese Aussagen entsprechen in keiner Weise der Realität und werden von uns klar zurückgewiesen. Die Neander Energie prüft derzeit juristische Schritte gegen dieses unseriöse Vorgehen des Wettbewerbs und distanziert sich ausdrücklich von solchen Methoden.“