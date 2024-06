Tolles Engagement für die Umwelt Für Klaus Thamm ist „jeder Augenblick ist ein Geschenk“

Wenn Klaus Tamm von seiner Fotoleidenschaft erzählt, schimmert die Geschichte eines Besessenen hindurch. Was ihm vor die Linse kam, konnte schon vielerorts bei Ausstellungen bewundert werden. Dort wurden schon etliche der so entstandenen „Augenblicksaufnahmen“ gezeigt, von denen man viele auch ebenso gut für Gemälde halten könnte. Wer so oft und vor allem so genau hinschaut, dem bleibt eines nicht verborgen: Unsere Umwelt verliert an Artenvielfalt. „Das hat mich dazu veranlasst, die gemeinnützige Aufwind GmbH für Natur- und Umweltschutz zu gründen“, erinnert sich Klaus Tamm an die Anfänge seiner Initiative. Mit den Erlösen aus dem Verkauf seiner Fotos und Bücher unterstützt er mit Aufwind internationale und vor allem auch regionale Umweltschutzprojekte finanziell.