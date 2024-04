Musikerlebnis in Wülfrath Ukrainische Künstlerinnen verzaubern in der Stadtkirche

Nach ihrem Studium an der Nationalen Musikakademie in Kiew machte sie ihren Abschluss am Staatlichen Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau. Als versierte Konzertsängerin ist sie in Kiew, Damaskus, Berlin, Polen, Tunesien, Libanon und Jordanien aufgetreten. Zuletzt sang sie unter anderem Hauptrollen in Verdis Opern. Sie gab ihr Debüt im Film „Damaskus with love“ des syrischen Regisseurs Mohamad Abdul Aziz.