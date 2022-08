Jugend in Wülfrath : Nachtfrequenz-Workshop übers Filmen mit dem Handy

Wülfrath Die „Nachfrequenz“ ist eine ganze nacht voller Jugendkultur in Nordrhein-Westfalen. In Wülfrath geht es im WIR-Haus um den guten Auftritt vor der Kamera und die Filmarbeit mit dem Smartphone.

Das WIR-Haus an der Wilhelmstraße in Wülfrath lädt zu einem Social-Media-Workshop ein. Am Samstag, 24. September, warten von 14 bis 21 Uhr Video-Experten auf die Kursteilnehmer. Diese sollen unter Anleitung ihre Ausstrahlung und Präsenz vor der Kamera oder dem Smart Phone trainieren. Sie können ihre Ideen ausprobieren, einfach drauflosfilmen, kurze Videos drehen und auf Tik-Tok, Snapchat, Instagram & Co. posten. Die Teilnahme ist für alle frei. Interessierte sollen sich per E-Mail bei a.gellert@stadt.wuelfrath.de anmelden.