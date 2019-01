Wülfrath: Ein Nachfolger fehlt: Evis Pub schließt

Evi Gebauer sitzt in ihrer Gaststätte, deren Inneneinrichtung sie gemütlich nach eigenen Vorstellungen gestaltet hat. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Aus gesundheitlichen Gründen muss Gastronomin Evi ihre Kultkneipe schließen. Für Wülfraths Kulturszene ein Verlust.

Das Pub – es ist ihr Lebenswerk, ihr „Baby“, ihr zweites Zuhause. Hier hat sie Jahr für Jahr, Tag für Tag, ihre ganze Liebe investiert, ihre Kreativität ausgelebt, Menschen zugehört, Veranstaltungen geplant. Dass das alles sehr bald Vergangenheit sein wird, das macht „Evi“ schwer zu schaffen. Immer wieder kämpft sie mit den Tränen, dreht sich weg, lenkt sich ab, in dem sie über den Tresen wischt, einen Kaffee macht. „Als wir das ehemalige Billardbistro 2007 übernommen haben, da hat niemand an uns geglaubt, niemand. Alle haben gesagt, ach das wird doch nichts, aber wir haben es allen bewiesen, es war einfach eine unglaublich schöne Zeit“, erzählt Evi mit leiser Stimme. Immer wieder sucht sie den Blickkontakt zu ihrem Lebensgefährten. „Nicht wahr, Wolle?“

Mit viel Liebe zum Detail hat Evi sich ihr ganz eigenes kultiges Werk geschaffen. Die Gastronomie im Untergeschoss der Wilhelmstraße 185 strahlt Gemütlichkeit aus, Holztische wechseln mit 50er Jahre Sitzgruppen, die Kronleuchter an der Decke strahlen warm-weißes Licht ab, Figuren und Wandbilder sorgen für ein heimeliges Gefühl. Im hinteren Bereich der rund 200 Quadratmeter großen Fläche steht ein Billardtisch. Mehrere Dartscheiben und unzählige Pokale zeugen davon, dass sich hier nach wie vor regelmäßig der E- Dartclub „Dart-for-fun“ trifft, Turniere veranstaltet. „Jeder kann her kommen und mitspielen“, erklärt die Gastronomin, „nicht nur Vereinsmitglieder. Und so haben wir es immer gehandhabt, bei uns war und ist jeder Mensch willkommen. Ich liebe den Kontakt zu Menschen und das haben wohl auch viele gespürt.“