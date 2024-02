Vandalismus in Wülfrath Unbekannte zerstören Kunstwerke an Bushaltestelle Am Diek

Enttäuschung, Wut, zeitweise auch Resignation und dann doch wieder der Wille, weiterzumachen – so erging es Ilona Fenko vom Bürgerverein Wülfrath, als sie davon erfuhr, dass Unbekannte die Bilder junger Künstler an der Bushaltestelle Am Diek zerstört haben. In der Nacht zu Sonntag (4. Februar) rissen sie die Kunstwerke aus den Rahmen. Das Plakat der Stadt zur Respekt-Kampagne wurde zerrissen.