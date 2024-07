Nach der Sturmnacht in Wülfrath Stadtpark bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Das Ausmaß des Unwetters am Dienstagabend (9. Juli) war auch noch am Morgen danach in der Stadt sichtbar: Überall im Stadtgebiet lagen abgeknickte Äste und Blätter auf dem Boden. Kinder und Jugendliche, die aktuell am Ferienprogramm im Kinder- und Jugendhaus teilnehmen, fegten zum Beispiel am Vormittag auf dem Bonduesweg das runtergefallene Geäst zusammen, damit der Tretroller-Parcours auch befahrbar war.