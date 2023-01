Einbrüche in Wülfrath Nach Verfolgungsjagd vor Gericht

Der Angeklagte, der sich nun vor dem Amtsgericht in Wuppertal zu verantworten hat, soll im November 2018 mit zwei Mittätern die Polizei in Atem gehalten haben. Die war wegen des Einbruchs in einem Haus am Lärchenweg alarmiert worden. Die Bewohner waren verreist, ein Zeuge hatte das Blinken der Alarmanlage gemeldet. Als die Polizeibeamten am Tatort ankamen, entdeckten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe. Die Räume sollen durchsucht worden sein.