Wülfrath: Überfall – Polizei befragt Nachbarn

Wülfrath Auch das ältere Ehepaar, das beraubt wurde, soll jetzt noch einmal befragt werden.

Zwei Männer hatten am 28. Dezember gegen 17 Uhr an der Haustüre der Eheleute in der Straße „In den Eschen“ geklingelt. Als der 78-Jährige öffnete, drängten sie ihn zurück ins Haus und bedrohten ihn und seine 74 Jahre alte Ehefrau. Sie forderten die Herausgabe von Wertsachen und Geld. Schließlich flohen sie mit Beute in einem vierstelligen Wert. Das Ehepaar stand unter Schock, blieb aber unverletzt.