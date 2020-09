Feuerwehr im Asylbewerberheim : Feuerlöscher mutwillig ausgelöst

Die Feuerwehr Wülfrath war am Asylbewerberheim am Rathaus im Einsatz. Foto: dpa/Marcel Kusch

Wülfrath Ein mutwillig ausgelöster Feuerlöscher hat am Freitagabend für einen Einsatz der Feuerwehr im Übergangsheim für Asylbewerber am Rathaus in Wülfrath geführt. Die Brandmeldeanlage löste gegen 22 Uhr aus, worauf des Heim umgehend geräumt wurde.

