Konzert in Wülfrath Hier wird der Muttertag musikalisch

Für viele ist der Besuch der Mutter am Muttertag natürlich ein absolutes Muss. Anstelle der sonst oft üblichen Blumen bieten die Musikfreunde Wülfrath Familien in diesem Jahr allerdings eine besondere Möglichkeit, den Muttertag am kommenden Sonntag, 14. Mai, mit der eigenen Mutter abwechslungsreich zu gestalten. Denn die Musiker bitten zum Konzert in ihr Haus auf dem Gelände der Bergischen Diakonie.