Heimat erleben in Wülfrath Abtauchen in Wülfraths historische Zeiten

Lange warten müssen Interessierte nicht. Denn die erste Stadtführung in diesem Jahr findet bereits am kommenden Samstag, 23. März, ab 12 Uhr statt. Treffpunkt zu diesem anderthalbstündigen Rundgang ist die Bronzefigur „Siedler Wolf“ vor der Kreissparkasse an der Ecke Am Diek/Goethestraße. Für die Teilnahme sind von Erwachsenen fünf Euro zu entrichten; die Teilnahme für Kinder ist kostenfrei.