Schule in Wülfrath : Neue Spiele für die Pause

Wülfrath Über 30 unterschiedliche Artikel ergänzen nun die Auswahl der Spielzeugausleihe der Sekundarschule – dank einer Spende des Wülfrather Unternehmens MTC Metallhandel.

(am) Kaum geht der Pausengong, stehen auch schon die ersten Schüler an der kleinen Holzhütte auf dem Pausenhof der Schule am Berg. An der Spielzeugleihe, die von aktuell acht Jugendlichen betreut wird, können sie für die Pausen allerhand mittels Pfand ausleihen – etwa das begehrte Bobby-Car, aber auch kleine Bälle, Tischtennisschläger oder auch Gesellschaftsspiele.