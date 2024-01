Einschränkungen in Wülfrath Montag beginnen Bauarbeiten in „Zur Loev“

„Die Arbeiten starten am Montag, 29. Januar, mit der Fällung des nahe am Gebäude Zur Loev 10 stehenden Ahorns, der zu wenig Wurzelraum hat und für den Standort zu groß geworden ist“, erklärt die Verwaltung. Es soll aber einen Ersatzbaum geben. Er wird in eine neue, größer dimensionierte Baumscheibe gepflanzt, die Richtung Straße verschoben wird. Ebenfalls am Montag wird zudem die Eibe gefällt, die in einem Betonkübel steht und sich nicht entwickeln kann. Bei einem weiteren Baum wird die Baumscheibe vergrößert, um ihm mehr Raum für die Wurzeln zu geben und ihn langfristig zu erhalten.