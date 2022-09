Kunst in Wülfrath : Monika Abbotts zeigt „Aspekte“

Kunst in Wülfrath

Wülfrath Das Niederbergische Museum ist nicht nur ein Ort mit und für Geschichte, sondern bietet auch regelmäßig Künstlern eine gute Ausstellungsfläche. Mit „Aspekte oder von vielem etwas“ zeigt die Künstlerin Monika Abbotts einen Querschnitt ihrer Arbeiten aus den vergangenen 20 Jahren.

Museum und Kunst – dass das eine gute Symbiose ist, zeigt die neue Ausstellung im Niederbergischen Museum, die am Sonntagvormittag eröffnet wurde. Die Wülfrather Künstlerin Monika Abbotts stellt dort unter dem Titel „Aspekte oder von vielem etwas – Querschnitt der letzten 20 Jahre“ einige ihrer Werke aus. Seit 2002 verarbeitet die Künstlerin die Erlebnisse und Eindrücke, die sie auf den zahlreichen Reisen rund um die Welt mit der Kamera eingefangen hat, zu Hause mit dem Pinsel und anderen malerischen Techniken auf der Leinwand. Sie arbeitet vor allem mit Öl, Acryl, Airbrushfarben, Textilien und Resin. Die Ausstellung im Niederbergischen Museum an der Bergstraße ist bis Samstag, 19. November, während der Öffnungszeiten am Mittwoch, Samstag und Sonntag, 14.30 bis 17 Uhr, zu sehen. Foto: Achim Balzy