Wülfrath : Mobile Stadtteildetektive schwärmen in Ellenbeek aus

Wülfrath Die erste Aktion der „Mobilen Stadtteildetektive“ beginnt am Donnerstag, 9. Mai. Von 16.30 bis 17.30 Uhr sind alle Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren eingeladen, ihren Stadtteil zu zeigen und zu erkunden.

Die Stadtteilaktion ist ein neues Angebot des Teams der Abteilung Kinder- und Jugendförderung. Der Auftakt ist am Donnerstag in der Ellenbeek. Treffpunkt ist am Roten Platz, von dort ziehen die Stadtteildetektive los und machen schließlich ein gemeinsames Picknick. „Die Idee ist, dass uns die Kinder ihren Stadtteil zeigen sollen“, sagt Jugendhausleiterin Angela Sprink. „Sie sollen uns erklären, was sie spielen, was ihnen ihm Stadtteil gefällt, und was nicht.“

Interessierte können sich den 30. Mai (Zeige mir deinen Stadtteil - Aktion und Picknick), 6. Juni (digitale Schnitzeljagd) und 13. Juni (Straßenspiele) notieren. Treffpunkt ist der Spielplatz am Bürgerzentrum. Die Termine in Düssel liegen am 20. Juni, 27. Juni und 4. Juli. Treffpunkt in Düssel ist der Spielplatz am Finkenweg. Genauere Informationen finden Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den an den bekannten Stellen ausliegenden Flyern, telefonisch unter Tel. 72311 oder direkt bei der Abteilung Kinder- und Jugendförderung.