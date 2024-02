Kultur in Wülfrath Minestrone lädt zur szenischen Lesung „Geheimplan gegen Deutschland“

In Deutschland hat politisches Theater eine lange Tradition. Theater ist Debatte. Kunst ist politisch. Das Theater Minestrone begibt sich mit einer Adaption einer szenischen Lesung und dem Abstecher in das politische Theater auf eine Reise in kulturelles Neuland. Denn am 2. März, um 17 Uhr, und am 3. März, um 11 Uhr möchte die Theatergruppe die szenische Lesung „Geheimplan gegen Deutschland“ im WIR-Haus, Wilhelmstraße 189, darbieten und somit Raum für Austausch geben, zum Nachdenken anregen und Teil der Stimme sein, die sich aktuell gegen Hass, Ausgrenzung und Rechtsextremismus erhebt.