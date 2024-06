Prämiertes Theater aus Wülfrath Minestrone gewinnt 1. Amateurtheaterpreis

Schon die Nominierung empfanden die Ensemble-Mitglieder als Ehre. Und nun kommt es noch besser: Das Theater Minestrone hat beim ersten Amateurtheaterfestival am Wochenende in Iserlohn den ersten 1. Amateurtheaterpreis NRW gewonnen. Mit der Inszenierung „Die kahle Sängerin“, ein Antistück von Eugéne Ionesco, überzeugten die Laiendarsteller die Jury und konnten sich so gegen die sieben weitere Finalisten durchsetzen.