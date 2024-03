Schauspiel in Wülfrath Minestrone bietet inklusives Theaterprojekt

(RP/am) Das Theater Minestrone bietet nicht nur Schauspiel für Erwachsene. Für das inklusive Theaterprojekt „Ich sehe was, was Du nicht siehst: MICH!“ werden noch Mitspieler im Alter zwischen 10 und 13 Jahren gesucht. „Du kannst Dich ausprobieren. Du kannst in ganz verschiedene Rollen schlüpfen und so Deine eigene Rolle finden“, erklärt die Gruppe. Dank Förderung der Stiftung Kinderstärken wird das Theaterprojekt gemeinsam mit einer Integrationsfachkraft und einer Theaterpädagogin umgesetzt. Kindern wird die Möglichkeit geben, sich auf der Bühne und in einem demokratischen System auszuprobieren. Die Schnupperproben finden am 12. und 19. März, jeweils 17 bis 18.30 Uhr im WIR-Haus, Wilhelmstraße 189, statt. Projektstart ist dann nach den Osterferien am 9. April, ab da immer dienstags 17 bis 18.30 Uhr im WIR-Haus. Infos unter www.theater-minestrone.de.