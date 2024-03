Auffühung in Wülfrath Minestrone beeindruckt mit Correctiv-Recherche

Die Veröffentlichung der Recherche des investigativ tätigen Journalistenkollektivs „Correctiv“ zu dem Treffen von Politikern, Unternehmern und Privatpersonen mit völkisch-rechtsextremer Gesinnung im November 2023 im Landhaus Adlon am Lehnitzsee bei Potsdam, nur acht Kilometer von der Villa am Wannsee, in der das berüchtigte Nazi-Treffen stattgefunden hatte, löste deutschlandweit eine Welle von Demonstrationen und Kundgebung aus. Hunderttausende zeigten und zeigen mit ihrer Teilnahme, dass die Mehrheitsgesellschaft für ein demokratisches, offenes – und wie so oft auf Plakaten zu lesen ist – „buntes und kein braunes“ Deutschland steht.