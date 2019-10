Sport in Wülfrath : Nickt der Phoenix, ist Meister Mike Kobrig nicht weit

Wülfrath: Mike Kobrig leitet Taiji-Verein Mike Kobrig führt Menschen an die Grundprinzipien des Taiji heran. Er leitet den einzigen Taiji-Verein in Wülfrath.

Die Bewegungsabläufe heißen „Der Phönix nickt“ oder „Der weiße Kranich breitet seine Flügel aus“. Wer sie beherrscht, kann seinen Gegner auf anmutige Weise zur Strecke bringen – und seinen eigenen Körper stärken. Die chinesische Kampfkunst Taiji lehrt Mike Kobrig in einem Studio an der Mettmanner Straße.

Taiji, so erklärt der Meister, ist die Kurzform von Taijiquan und ist vor allem in der Version „Tai Chi Chuan“ geläufig. Dieser so genannte innere Kampfkunst-Stil zeichnet sich durch seine kraftvollen, ruhigen Bewegungen aus. Eine Abfolge von Bewegungsbildern wird als „Form“ bezeichnet. Die korrekte, bewusste Ausführung besagter Formen hat einen Bezug zur chinesischen Akupunktur und kann körperliche Malaisen gezielt angehen. „Viele Menschen kommen überhaupt das erste Mal zum Taiji, weil sie gesundheitliche Probleme haben“, erzählt Kobrig. Er selbst übt die Kampfkunst seit 18 Jahren aus, zuvor hat er auch Karate und Shaolin Kung Fu praktiziert. „Der Effekt ist für mich beim Taiji einzigartig. Man nimmt den Körper bewusster wahr. Diese Art, sich zu bewegen, geht auch in den Alltag über – man läuft anders und macht zum Beispiel auch Türen anders auf als zuvor.“